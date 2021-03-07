Он был одним из самыд деятельных членов Воронежского землячества: умер бывший генпрокурор СССР

Печальные вести пришли из столицы: на 98-м году ушел из жизни наш легендарный земляк - бывший генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухарев.

Александр Яковлевич родился в деревне Малая Трещевка Воронежской губернии. После восьмилетки он уехал в Воронеж, работал на авиационном заводе № 18, затем в 1941 году на военном заводе №16. В июле 1941 года начал службу в Воронежском военном училище связи. Воевал в Великую Отечественную, был тяжело ранен в Польше. Закончил войну в звании капитана, награжден четырьмя боевыми орденами.

С сентября 1945 года работал в Воронеже начальником отдела военного окружного управления связи. После демобилизации в июле 1946 года занимался воспитательной работой среди молодежи по линии комсомола. Был секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведующим отделом Воронежского обкома ВЛКСМ.

В сентябре 1950 года Сухарева перевели в ЦК ВЛКСМ в Москву, он окончил Всесоюзный юридический заочный институт и сделал карьеру в органах юстиции - дослужился до министра юстиции РСФСР, а затем – Генерального прокурора СССР (1988-1990 гг.), после чего ушел на пенсию. Но и после этого занимался общественной работой в системе правопорядка, был советником Генерального прокурора РФ, входил в состав Общественного совета при Следственном комитете РФ.

Написал мемуары «По зову правды», более 120 научных работ, в том числе книгу «Наш народный суд», был главным редактором Российской юридической энциклопедии, участвовал в работе над проектами закона о прокуратуре Российской Федерации, УПК РФ. Преподавал в Российском новом университете. Награжден множеством орденов.

- Вся судьба Александра Яковлевича была посвящена преданному служению Отчизне. Он героически воевал, с 70-х годов трудился в системе правопорядка. Благодаря выдающимся деловым и личностным качествам он занимал высокие должности министра юстиции РСФСР, а чуть позже - Генерального прокурора СССР. Выйдя на пенсию, Александр Яковлевич продолжал активно участвовать в жизни страны и Воронежской области, - отметил глава региона Александр Гусев. - Он был одним из самых деятельных членов нашего землячества в столице и делал много полезного для своей малой родины. Каждый его приезд в Воронеж был важным и волнующим событием. Он навсегда останетесь в нашей памяти настоящим гражданином, уникальным профессионалом, исключительно порядочным, неравнодушным, цельным, честным человеком.