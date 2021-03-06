Суды Воронежской области в 2020 году рассмотрели почти 400 тысяч дел

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Суды Воронежской области рассмотрели в 2020 году 393 тысячи 320 дел. Из них почти 10 тысяч – уголовные. Итоги работы судов общей юрисдикции региона подвели 5 марта на совещании в режиме видеоконференцсвязи в облсуде.

В среднем за год каждым судьей области рассмотрено 1 145 дел и материалов. При этом в абсолютном большинстве случаев они рассматривались с соблюдением процессуальных сроков.

Председатель областного суда Василий Тарасов отдельно отметил высокую напряженность работы. Несмотря на нагрузку, 99,93% дел по первой инстанции были рассмотрены в сроки до трех месяцев, при этом качество принятых решений находится на высоком уровне.

Кроме того, в 2020 году в Воронежской области на 8% увеличилось количество рассматриваемых в судах гражданских дел, чем за аналогичный период 2019 года. Подобная динамика, по мнению Василия Тарасова, свидетельствует о том, что граждане и юридические лица стали чаще обращаться для защиты своих интересов. А это говорит о доверии к судебным процедурам. Отметив непростую работу судов области в период пандемии, господин Тарасов также обратил внимание на то, что судами в истекшем году на должном уровне обеспечивалась социальная направленность правосудия.