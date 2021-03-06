Пропавшего в конце января мужчину нашли мертвым под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

50-летнего мужчину, который пропал в селе Латное Семилукского района в конце января, нашли мертвым. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону 6 марта, тело было обнаружено недалеко от жилых домов на улице Пионовой в СНТ «Восход-2». При осмотре видимых следов насильственной смерти не нашли.

– Следственными органами СК выясняются обстоятельства случившегося, назначена СМЭ для установления точной причины смерти, опрашиваются свидетели, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, –пояснили в управлении.