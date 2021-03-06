Через Воронеж пустят еще один поезд в Крым

С 30 апреля назначается еще один поезд в Крым с остановкой в Воронеже. Пассажирский состав № 164/163 сообщением Москва – Феодосия будет курсировать раз в три дня с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября. Об этом 5 марта, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В Воронеже он будет останавливаться на железнодорожной станции Придача. Билеты уже поступили в продажу. Время в пути составит около 20 часов. С Придачи поезд отходит ночью в 23:03, а в Феодосию прибудет в 18:55.

Также в Крым из Воронежа можно уехать поездами «Санкт-Петербург – Севастополь», «Москва – Симферополь» и «Москва – Евпатория».