Воронежский «Факел» на выезде обыграл красноярский «Енисей»

Воронежский «Факел» одержал уверенную победу в матче 28-го тура первенства Олимп-ФНЛ в субботу, 6 марта. Матч проходил в Красноярске. Команда Олега Василенко обыграла местный «Енисей» со счётом 3:1. О сообщила пресс-служба клуба.

Первой мяч пропустила воронежская команда. На 33 минуте Александр Ломакин возглавил контратаку хозяев, Никита Глушков пробил, вратарь сине-белых Александр Саутин отразил мяч в сторону, но первым на добивании оказался Хуан Лескано – 0:1.

Забить гол в ворота соперников «Факел» сумел только во втором тайме. На 49 минуте ошибкой вратаря воспользовался Андрей Никитин и сравнял счет.

На 61-й минуте гол удалось забить форварду Андрею Разборову. А на 80-й удачно пробил штрафной защитник Николай Зайцев.

Как рассказали в пресс-службе клуба «Факел» впервые одержал победу в красноярском манеже.