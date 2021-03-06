Воронежский «Факел» одержал волевую победу над красноярским «Енисеем»

"Факел" после зимнего перерыва только выигрывает, причем в гостях! Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в красноярском манеже начался с момента, когда Андрей Разборов должен был открывать счет. Но ему не удалось обвести вратаря Дмитрия Реброва. «Факел» владел преимуществом до середины тайма. Но самым запоминающимся голевым шансом был удар Олега Дмитриева, пришедшийся прямо в голкипера. А вот «Енисей» забил. Хитрый удар Никиты Глушкова, вылетевший из группы игроков, Александр Саутин отбил, но прямо на Хуана Лескано. Аргентинскому легионеру уже никто не мешал бить в пустые ворота – 0:1. Случилось это на 33 минуте.

Вдохновленный голом «Енисей» мог забить еще. Но удар того же Глушкова с убойной позиции на 42 минуте накрыл сербский легионер «Факела» Неманья Пейчинович.

Выслушав все, что о них думает тренерский штаб, футболисты «Факела» выскочили на второй тайм как ошпаренные. И сразу задавили прессингом хозяев манежа. Логичным результатом стала ошибка голкипера «Енисея», зачем-то побежавшего к линии штрафной на мяч как на пожар. Арендованный у московского «Локомотива» Андрей Никитин, напротив, действовал предельно хладнокровно – «парашютиком» отправил мяч в сетку – 1:1.

Затем «Факел» уже не упускал инициативу в этом матче. И конкретики добавил. На 61 минуте Дмитриев приложился издали как следует, Ребров отбил, но прямо на Разборова, и Андрей исправился за загубленный в начале игры момент – 2:1. Однако хозяева могли перевернуть ход матча в свою пользу. На 73 минуте падение Хызыра Аппаева в штрафной «Енисея» судья оставил без внимания. Тут же контратака красноярцев каким-то чудом не закончилась голом – могли забить и Лескано, и вышедший на замену украинский легионер Дмитрий Билоног.

Ну а на 80 минуте практически безупречно действовавший в обороне Николай Зайцев ярко отметился и в атаке. После подачи штрафного он точно ударил головой. Ребров был бессилен спасти свою команду – 3:1. После этого команды, по сути, уже доигрывали. Вторая подряд победа «Факела» после зимнего перерыва, на этот раз волевая! Наша команда не знает поражений уже 17 матчей подряд, если считать контрольные на сборах.

«Факел» набрал 34 очка, догнал ивановский «Текстильщик», но по дополнительным показателям уступает команде из города невест (у нее к тому же игра в запасе). Воронежская команда остается на 15 месте, но отрыв от зоны вылета уже составляет пять очков. Если дубль «Краснодара» сыграет со столичным «Велесом» так, как развивается матч сейчас (пока там 1:1), он сократится до четырех. Впрочем, при такой игре, какую сейчас демонстрирует «Факел», впору думать не о сохранении места в ФНЛ, а о первой десятке. Именно такую задачу недавно поставил главный тренер Олег Василенко.

В следующей игре «Факел» ждет проверка уже по гамбургскому счету. Длительный выезд закончится матчем 10 марта с «Нижним Новгородом», делящим лидерство в ФНЛ с самарскими «Крыльями Советов».