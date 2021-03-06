Под Воронежем будут судить водителя, устроившего аварию с двумя погибшими

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 39-летний житель Новохоперского района, устроивший смертельное ДТП. Страшная авария произошла год назад, 27 февраля. Автомобилист на «Фольксваген Каравелла» вылетел на встречку и врезался в мотоцикл «Днепр». В результате погибли два человека.

Как рассказали в региональном главке 5 марта, водитель минивэна обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, мужчина управлял технически исправным автомобилем. В его салоне находилось 8 пассажиров. В тот день он двигался по правой полосе на 111 км автодороги «М4 Дон – Бобров – Таловая - Новохоперск». В районе перекрестка с автодорогой, ведущей на улицу Нагорная села Елань-Колено он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. На нем 68-летний мужчина в боковом прицепе вез дрова.

В результате ДТП пострадали трое – водитель мотоцикла и две пассажирки фольксвагена 72 и 17 лет. Пенсионеры скончались в больнице. Девушку медикам удалось спасти.

На предварительном следствии обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.