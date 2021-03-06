МЧС предупредило воронежцев о сильном ветре 7 марта

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В преддверии международного женского дня в Воронежской области разбушуется непогода. Спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре, который ожидается 7 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Порывы его будут достигать16-21 метра в секунду. Ветрено будет с 6:00 утра до 18:00 вечера воскресенья.

Спасатели также предупредили автомобилистов и пешеходов. Первым рекомендовали не ставить авто под деревьями и вблизи линий электропередач, а втором ходить подальше от домов, чтобы не задело упавшим с крыш шифером.