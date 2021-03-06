Воронежец хотел продать гараж и потерял 300 тысяч

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Об очередной афере с объявлениями по интернету сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 6 марта. В нее попал 73-летний воронежец, который хотел продать гараж. Он разместил сообщение на одном из популярных сайтов объявлений и в одночасье лишился 300 тысяч рублей.

Как оказалось, пенсионеру под видом покупателя позвонил мошенник. Они по телефону договорились о сделке. Воронежца не насторожило то, что мужчина сразу захотел купить у него гараж, даже не видя его. Он сообщил мошеннику реквизиты своей банковской карты, на которую тот должен был якобы перевести деньги. Как только аферисту стали известны личные данные, он похитил 300 тысяч рублей и больше на связь не выходил. Обманутый пенсионер обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), личность звонившего устанавливается.