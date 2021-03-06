В селе под Воронежем легковушка съехала с обочины и врезалась в дерево

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Авария произошла 5 марта около 19:00 в Верхнехавском районе Воронежской области. 20-летний парень на автомобиле ВАЗ-2115 съехал в кювет и врезался в дерево недалеко от села Гороховка. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

ДТП произошло на 14 километре автодороги «Верхний мамон-Ольховатка». Машину заклинило, поэтому пришлось вызывать спасателей, чтобы извлечь водителя. Предположительно, он не справился с управлением. Молодой человек чудом остался жив и доставлен в районную больницу с травмами.

По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

В этот же день в Аннинском районе в легковушке, которая влетела в столб, погибли парень и девушка. Чтобы их достать из ракуроченной машины, также пришлось вызывать спасателей.