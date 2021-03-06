Под Воронежем легковушка влетела в столб: погибли парень и девушка

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

ЧП случилось на 304 км трассы Р-298 в Аннинском районе в минувшую пятницу, 5 марта вечером. В 17:40 автомобиль ВАЗ-21102 на скорости влетел в опору освещения. Погибли автомобилист и его пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительным данным, за рулем находился 29-летний водитель, житель Новохоперского района. Вероятнее всего он не справился с управлением. В салоне также с ним ехала 24-летняя пассажирка. Они погибли на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку.

На месте аварии потребовалась помощь спасателей. Машина была так покорежена, что потребовалась деблокировка пострадавших.