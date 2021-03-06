Заподозренного в мошенничестве вице-спикера гордумы Воронежа отстранили от партии «Единая Россия»

Фото – Ленинский райсуд

Партия «Единая Россия» приостановила членство первого зампредседателя городской думы Александра Провоторова. Об этом сообщили в региональном отделении 5 марта.

Это случилось сразу после того, как стало известно, что вице-спикер попал под уголовное дело о крупном мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Вчера Ленинский райсуд отправил его под домашний арест до 3 мая. Силовики подозревают парламентария в махинациях на осенних выборах 2020 года в городскую думу.

Как стало известно вчера в суде, Провоторов пообещал за миллион рублей кандидату в депутаты Александру Жукову неофициального согласования его кандидатуры, а также помощь в предвыборной кампании. Однако по факту никакие действия не предпринимал. Вину свою вице-спикер в суде признал, ранее он стал сотрудничать со следствием.

Это уже второе уголовное дело, связанное с осенними выборами в гордуму. Также под домашним арестом сейчас находится бывший вице-мэр по градостроительству Юрий Бавыкин и его экс-подчиненная Светлана Васькова. По версии следствия, они за 400 тысяч рублей обещали победу на выборах депутату Сергею Кудрявцеву.