Летом воронежцы смогут улететь еще в три популярных города России

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Руслайн» анонсировала открытие прямых летних рейсов из Воронежа в три популярных российских города. С начала июня жители региона смогут улететь в Геленджик, Калининград и Екатеринбург. Летная программа продлиться до конца сентября.

Известно, что все рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Известно также время в пути в эти города. Например, в Калининград полет будет длиться 2 часа 15 минут, в Геленджик – 1 час 50 минут, а в Екатеринбург – 2 часа 20 минут.

Цена билетов будет довольно демократичной. По тарифу «Лайт» без багажа стоимость в Геленджик начинается от 4500 рублей, в Калининград – от 5200 рублей, в Екатеринбург – от 6000. На черноморский курорт самолеты «Руслайна» будут летать раз в неделю – по вторникам. В два других города – дважды в неделю.