В Воронежской области мужчина убил парня, устроившего у его дома автодискотеку

Вечером 4 марта в поселке Панино Воронежской области возле домов на улице Красная площадь собралась группа молодых людей. Неподалеку они припарковали автомобиль - из него звучала музыка. Вероятно, довольно громко.

По крайнее мере, эти звуки точно потревожили 38-летнего хозяина близлежащего дома. Он вышел и, скажем так, «высказал свое недовольство». Доподлинно не известно, как развивался конфликт. Но думаем, каждый может себе представить.

В итоге разгневанный местный житель и ударил 22-летнего парня металлическим предметом по голове. Молодой человек скончался на месте.

- Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутричерепной травмы головы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

38-летнего мужчину задержали - это житель Челябинской области. Он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».