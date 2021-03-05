Водителя из Воронежской области, накопившего штрафов на 274 тысячи рублей, приговорили к обязательным работам

Мужчина ранее отказывался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Борисоглебске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21140». За рулем был 37-летний местный житель. Мужчина - грубый нарушитель ПДД. Только за последние девять месяцев его штрафовали 13 раз. При этом он не оплачивает штрафы.

В 8 случаях из 13 водитель совершил грубые нарушения. Мужчина, например, отказывался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, в отношении водителя расследуется уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Общая задолженность по штрафам у мужчины достигла 274 тысяч рублей. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования суд лишал водителя права управления транспортным средством. В общей сложности срок лишения водительского удостоверения составил 146 месяцев.

И вот теперь сотрудники вновь составили материал - теперь по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В итоге районный суд назначил мужчине 195 часов исправительных работ.