В Воронежской области на трассе у автомобиля «ВАЗ-2107» лопнуло колесо

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

43-летний житель Эртильского района возвращался домой в село Ростоши, как неожиданно его автомобиль резко потянуло влево, он не смог справиться с управлением и съехал в кювет. Вылетевший с проезжей части автомобиль «ВАЗ-2107» заметили старший лейтенант полиции Александр Помигуев и лейтенант Геннадий Дудоров.

Инспекторы ДПС остановили проезжающий мимо автомобиль «Нива Шевроле» и попросили водителя помочь. Полицейские достали буксировочный трос и, прицепив его в «Ниве», вытащили «семерку» из кювета на дорогу.

Оказалось, что переднее левое колесо повреждено, что и стало причиной потери водителем контроля над автомобилем. Инспекторы помогли водителю заменить лопнувшее колесо, после чего мужчина продолжил путь.