Губернатор Воронежской области подписал очередной указ о смягчении «коронавирусных» ограничений

Губернатор Александр Гусев подписал очередной указ о смягчении «коронавирусных» ограничений в регионе. Теперь может возобновиться работа в сельских клубах. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Разрешена работа всех муниципальных учреждений культуры. Также могут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры при условии соблюдения минимального размера площади на одного ребенка - 5 кв. м.

Ранее в регионе разрешили проводить театральные спектакли и концерты для детей - при заполняемости залов до 50%.

Отметим, что 5 марта снова снизилось число зараженных за сутки - теперь их 279.