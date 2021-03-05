На фасаде здания на Петровской набережной может появиться силуэт русла реки Воронеж

Как вам такая идея? Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

При благоустройстве первой очереди Петровской набережной территория может быть разделена на исторические участки для реализации концепции «Течение времени». Очередной этап обсуждения проекта, как сообщили в пресс-службе мэрии, прошел 5 марта.

«Отрезком», отсылающим к 18 веку может стать Адмиралтейская площадь. 19-й - это арки и классические малые архитектурные формы. 20 век - музей науки и техники под открытым небом и проект «Город в миниатюре». Современная часть – это обновленный причал. Эту идею озвучил участник дискуссии Вячеслав Минаков.

Кроме того, Петровскую небрежную предлагают связать смысловыми образами с «Алыми парусами», расположенными на другом берегу водохранилища. Например, может появиться небольшая скульптура - Ассоль с биноклем - или флагштоки с алыми парусами.

Анализ руководителя ландшафтной мастерской «Нескучный сад» Евгении Жеребцовой показал, что многие деревья на набережной находятся в угнетенном состоянии – потребуются замены. Она предложила использовать геопластику и фитопластику, то есть создание визуального рельефа с помощью растений, и живые многорядные изгороди.

Художник Ян Посадский предложил на здании одной из энергоснабжающих компаний разместить проект «Река Воронеж». Силуэт русла реки Воронеж по карте 1899 года может быть нанесен на фасад здания, находящегося в ведении Россетей. Переговоры о возможности реализации проекта планируются в ближайшее время.

Эти и целый ряд других идей будут оценены проектировщиками «ПГС проект». Они оценят целесообразность их реализации, а также наличие в будущем физической и финансовой возможности.

Напомним, что работы по обновлению территории от Чернавского моста до Адмиралтейской площади планируется начать к концу лета.