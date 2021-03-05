Воронежского блогера, подозреваемого в вымогательстве 2 млн рублей у банка, задержали в Москве

По предварительной информации, якобы при встрече с представителем банка блогер сообщил, что готов удалить негативный ролик в обмен на определенную сумму Фото: pixabay.com

В Москве полиция задержала воронежского блогера, автора YouTube-канала «Дорожный контроль» и его жену. Как сообщает DixiNews, мужчину заподозрили в попытке вымогательства 2 млн рублей у «Экспобанка».

В ноябре 2020 года воронежец разместил на платформе YouTube видеоролик «90-е возвращаются» о ситуации с кредитом, оформленном как раз в банке. Представители коммерческой структуры направили автору требования об удалении ролика, так как информация в материале была недостоверной. Однако тот не ответил на официальный запрос.

Развитие ситуация получила в Москве: по предварительной информации, якобы при встрече с представителем банка блогер сообщил, что готов удалить ролик в обмен на определенную сумму. Расшифровка того разговора сейчас находится у полиции.

- Банк действует в рамках закона и отвечает на подобные провокации только в правовом поле. В целях предотвращения противоправных действий банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытке незаконного получения денежных средств. Со стороны полиции была проведена проверка всех представленных материалов и осуществлены оперативно-розыскные мероприятия для подтверждения фактов незаконных действий, - сообщили в «Экспобанке».

В Москве под наблюдением правоохранительных органов состоялась встреча блогера с представителем банка. На аудио и видео попал момент, когда воронежец забирает деньги. В настоящий момент мера пресечения в отношении мужчины не избиралась до принятия процессуальных решений.