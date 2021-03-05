В пяти образовательных организациях Воронежской области хранили продукты с нарушениями

В пяти образовательных организациях Панинского района выявлены нарушения в организации питания детей. Об этом 5 марта сообщили в прокуратуре Воронежской области

Так, складские помещения для хранения продуктов не были оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры. На сами же продукты не было сопроводительной документации, сведений о подтверждении соответствия еды также не нашлось.

- В отношении руководителей образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), - сообщили в прокуратуре.

Виновные оштрафованы.