В Воронеже изменят три автобусных маршрута и добавят один новый

Маршрутная сеть города все больше меняется Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Поэтапное внедрение новой маршрутной сети в Воронеже предполагает, конечно, не только ликвидацию 16 старых маршрутов. Произойдет изменение еще нескольких существующих маршрутов: №№№ 48, 59, 60Б. Также появится новый автобус № 33 - его будут обслуживать 10 автобусов малого и среднего класса в будние дни и 5-7 - в выходные.

Так, автобус № 48 будет направлен от остановки «Кольцовский сквер» по пощади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, 206-й Стрелковой Дивизии, Лызлова, через автодорогу на микрорайон Семилукские Выселки, автодорогу на микрорайон Таврово, улицу Петровскую до остановки «мкр Таврово».

В обратном направлении - по улице Петровской через автодорогу на микрорайон Таврово, автодорогу на микрорайон Семилукские Выселки, улицы Новосибирскую, Лебедева, Ленинский проспект, улицу Г. Стратосферы, ВоГРЭСовский мост, улицы 20-летия Октября, Кирова, Платонова, Университетскую площадь, улицу Плехановскую, площадь Ленина до остановки «кинотеатр «Спартак».

Маршрут 48

Маршрут № 59 теперь будет ездить от остановки «кинотеатр «Спартак» по площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, проспекту Революции, улицам Ст. Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Остужева, Минской, через автодорогу на микрорайон Репное, улицы Тиханкина, Репненскую до остановки «мкр Репное».

В обратном направлении – по улицам Репненской, Тиханкина, через автодорогу на микрорайон Репное, улицу Минскую, Остужева, Ленинский проспект, улицу Брусилова, Чернавский мост, улицу Ст. Разина, проспект Революции, улицу Пушкинскую до остановки «ул. Пушкинская».

Маршрут 59

№ 60Б от остановки «з-д ВКСМ» по улицам Мазлумова, Защитников Родины, 232-й Стрелковой Дивизии, через автодорогу на микрорайон Придонской, улицу 9 Января, проспект Труда, Московский проспект, улицы Плехановскую, Кольцовскую, площадь Генерала Черняховского, улицы Мира, Феоктистова, Ст. Разина, Чернавский мост, Ленинский проспект, улицы Б. Хмельницкого, Панфилова, Новый Быт, переулок Артема, улицы Р. Люксембург, 19-й Стрелковой Дивизии, Боровскую, Электровозную, Планетную, переулок Ангелиной, улицы 50-летия ВЛКСМ, Героев России до остановки «Почта».

В обратном направлении – по улицам Героев России, 50-летия ВЛКСМ, переулку Ангелиной, улицам Планетной, Калининградской, Куйбышева, Панфилова, Б. Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улицам Брусилова, Чернавскому мосту, улицам Ст. Разина, Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, проспекту Труда, улице 9 Января, через автодорогу на микрорайон Придонской, улицы 232-й Стрелковой Дивизии, Защитников Родины, Мазлумова.

Маршрут 60б

Новый автобусный маршрут № 33 будет направлен от остановки «ул. Перхоровича» (площадка для разворота и стоянки автобусов, улица Южно-Моравская, 31А) по улицам Перхоровича, Л. Шевцовой, Краснозвёздной, Путиловской, Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Космонавтов, Колесниченко, Моисеева, Кирова, площади Ленина, проспекту Революции, улицам Ленина, Ломоносова, Московскому проспекту до остановки «Студенческий городок ВПИ» (площадка для разворота и стоянки автобусов, Московский проспект, 175).

В обратном направлении - по Московскому проспекту, улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовой Рощи, Ломоносова, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Колесниченко, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков, Путиловской, Краснозвёздной, Л. Шевцовой, Перхоровича до остановки «ул. Перхоровича».