В Воронеж приедут Александр Мостовой и Виктор Онопко

Александр Мостовой умеет здорово играть не только в футбол, но и в хоккей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6-7 марта Воронеж посетит команда «Легенды футбола». В манеже «Platinum Arena» (улица Димитрова, 1/1) российские кудесники мяча проведут мастер-класс для мальчиков 10-11 лет, занимающихся в «Академии футбола «Факел».

В Воронеж специально для этого приедут двукратный чемпион СССР, прозванный во время игры за рубежом «Царем», Александр Мостовой. А также проведший 109 игр за сборную России (третий результат после Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева) Виктор Онопко. Компанию им составят олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников, не менее известные бывшие футболисты, а ныне тренеры Игорь Колыванов и Дмитрий Хохлов, легендарный спартаковец Дмитрий Ананко. А также чемпион Европы по мини-футболу Олег Денисов и трехкратный серебряный призер чемпионата России Альберт Саркисян.

Вместе со звездами футбола в Воронеж приедут известные люди в мире шоу-бизнеса:

Александр Ягья - певец, композитор, экс-солист легендарной группы «Белый орёл»;

Александр Вулых - поэт, писатель, журналист, критик, сценарист;

Юрий Крайнов - шоумен, актер, телекомментатор, певец, пародист;

Роман Луговых - композитор, поэт, автор и исполнитель , лидер группы «Ромарио».

После мастер-класса пройдет товарищеский матч воронежской команды ветеранов по футболу против «Легенд футбола». Начнется игра в 14.20. Формат матча – 2 тайма по 40 минут.

А 7 марта на ледовой арене «Platinum Arena» знаменитые гости проведут товарищеский хоккейный матч против местной команды ветеранов. Начало встречи в 15.30.