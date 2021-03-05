В Воронеже три дня подряд будут ловить пьяных водителей

Гаишники в выходные устроят облаву на любящих принять на грудь водителей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Расслабиться любителям сесть за руль «под мухой» на длинных выходных не получится. В региональной ГИБДД объявили о рейде с 6 по 8 марта, в котором особое внимание будут уделять пьяным водителям.

Автоинспекторы будут останавливать машины на определенном участке дороги, который, конечно, не называют, чтобы не облегчать объезд опасного места тем, кто «принял на грудь». Вечерами контроль обещают сделать еще более пристальным.

В региональной ГИБДД напоминают: всем, кто попадется пьяным за рулем, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Такое же наказание ждет и тех, кто откажется проходить тест на опьянение.