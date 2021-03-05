Воронежские судебные приставы возобновляют личный прием граждан

С 9 марта управление ФССП России по Воронежской области возобновляет прием граждан. Учитывая, что угроза распространения коронавируса остается, посещения у приставов будут организованы с соблюдением требований санитарного характера.

Обязательны средства индивидуальной защиты как для посетителей, так и для сотрудников. Будет также проводиться обработка рук дезинфицирующим раствором и соблюдаться социальная дистанция в помещениях.

Личный прием проходит по предварительной записи через сервис «Запись на прием». Но обратиться по-прежнему можно и дистанционно.

Подробнее о функционале различных ресурсов официального сайта УФССП России по Воронежской области (единый номер Группы телефонного обслуживания, «Интернет-приемная», «Банк данных исполнительных производств»), а также возможностях сервисов ФССП на Госуслугах - здесь.