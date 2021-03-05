Мошенник обманул воронежца, пытавшегося купить прибор для электроизмерений

4 февраля в интернете 51-летний воронежец увидел объявление о продаже осциллографа. Это прибор для измерения электрических сигналов в цепи. Мужчина связался с продавцом. Тот дружелюбно рассказал о характеристиках оборудования.

Инструмент показался воронежцу надежным, да и низкая цена подкупила, поэтому он перевел на чужой счет 19 100 рублей. Вот только прибор так и не был доставлен покупателю. Продавец больше на связь не вышел.

Однако оперативникам удалось выйти на мошенника: им оказался 33-летний житель Сысердского района Свердловской области. Оказалось, что по той же схеме он обманул еще двух жителей Воронежской области. В отделе полиции мужчина полностью признал вину.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.