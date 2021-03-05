В Воронеже посмотреть вживую на пока не проигрывающий в 2021 году «Факел» можно будет за 180 рублей

Афиша матча "Факел" - "Чертаново". Фото: с сайта ФК "Факел"

В клубе «Факел» сообщили о стартующей 9 марта в 10.00 продаже билетов на матч в Воронеже с ФК «Чертаново», занимающим сейчас 18 место. Игра пройдет 14 марта, начало в 15.00. Она будет первой после очень долгого перерыва, вызванного не только зимним перерывом, но и «ковидными» ограничениями.

На Восточную трибуну билет можно будет купить за 180 рублей. А вот на Центральную цена будет, как обычно, зависеть от сектора. Места на 1, 2, 6 и 7 обойдутся в 200 рублей, в 3, 4 и 5-м – в 250. Болельщиков призывают покупать билеты дистанционно на сайте Kassir.ru, так как ситуация с коронавирусом в регионе остается непростой.

Дополнительную интересующую информацию болельщики могут получить по телефону: (473) 272-71-47.

Напомним, «Факел» в 2021 году, если брать в расчет матчи на сборах, пока еще не проигрывал. В первом официальном матче ФНЛ после перерыва футболисты нашей команды в гостях победили одного из лидеров – ФК «Оренбург» со счетом 2:1. Благодаря этому «Факел» покинул зону вылета и поднялся на 15 место.

Ближайший матч «Факел» проведет в Красноярске 6 марта против местного «Енисея», занимающего 11 место. Игра стартует в 13.00 по московскому времени.