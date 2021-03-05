В Воронеже из-за перепрофилирования части больницы под пациентов с коронавирусом вдвое возросла нагрузка на обычное отделение

В этом приемном отделении приняли рекордное количество пациентов - 31 527 Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

В 2020 году специалисты приемного отделения первого корпуса ВОКБ №1 приняли рекордное количество пациентов - 31 527. Нагрузка резко увеличилась из-за перепрофилирования второго корпуса больницы под инфекционный стационар для пациентов с COVID-19.

К слову, 4 марта второй корпус возобновил работу по профилю.

За время пандемии через приемное отделение №1 облбольницы прошло 14542 - срочных пациентов, 7552 - амбулаторных, плановых хирургических - 5771, плановых терапевтических - 3662.

В 2020 году в отделении №1 прошло рекордное количество операций - 947. Для сравнения в 2019 году по срочной помощи было прооперировано 428 пациентов, а в 2018 году - 249.