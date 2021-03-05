В Воронежской области работодатели предлагают женщинам среднюю зарплату ниже, чем мужчинам

Эксперты отмечают, что есть всего одна профессиональная сфера в Воронежской области, где мужчинам предлагают равный уровень дохода с женщинами - это «Искусство, развлечения, масс-медиа» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Средняя зарплата, на которую претендуют женщины в Воронежской области по итогам 2020 года, составила 30 тысяч рублей. Это на 10 тысяч меньше, если сравниваться с зарплатными ожиданиями мужчин. Об этом сообщили специалисты компании HeadHunter, проанализировав текущую ситуацию на рынке труда в Воронежской области в гендерном аспекте.

- Такой разрыв связан не с тем, что женщины меньше себя ценят. В подавляющем большинстве случаев разница в зарплатных ожиданиях объясняется тем, что женщины останавливают свою карьеру на время декрета и, уже возвращаясь, по сути «догоняют» мужчин. Также стоит учитывать, что не все женщины с детьми готовы уделять полностью все свое время работе, - комментирует Мария Игнатова, руководитель Службы Исследований компании HeadHunter.

В то же время средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашали женщин в регионе в 2020 году, как раз составила 30 тысяч рублей. Для мужчин предложения, как правило, щедрее - в среднем 38 500 рублей.

Самые высокие зарплаты женщины Воронежской области получаются в сферах «Высший менеджмент» - в среднем 55 000 рублей, «Строительство, недвижимость» – 45 000 рублей, «Инсталляция и сервис» – 40 000 рублей, «Медицина, фармацевтика» – 35 000 рублей, «Управление персоналом, тренинги» и «Закупки» – по 32 500 рублей.

А наиболее интересные предложения для соискателей-мужчин: «Высший менеджмент» – в среднем 85 000 рублей, а также в сферах «Автомобильный бизнес», «Строительство, недвижимость», «Управление персоналом, тренинги» – по 50 000 рублей.

Эксперты отмечают, что есть всего одна профессиональная сфера в Воронежской области, где мужчинам предлагают равный уровень дохода с женщинами - это «Искусство, развлечения, масс-медиа». Там среднее предложение вне зависимости от гендера составляет 32 500 рублей.

При этом в регионе эта разница ниже, чем по России в целом: 10 000 рублей против 15 000. Да и разница между зарплатами в вакансиях также ниже общероссийской: 8 500 рублей против 11 700.