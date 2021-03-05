В Воронеже мошенник «развел» мужчину на 540 тысяч рублей

Ваша излишняя доверчивость может обернутся легкими деньгами для мошенников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летний житель Коминтерновского района стал очередной жертвой мошенник. Аферист позвонил ему по телефону, представился сотрудником службы безопасности банка. Как водится, сообщил об атаке мошенников на вклады собеседника. И предложил перевести деньги на «безопасные», то есть, его счета. Что испуганный мужчина и сделал. При этом рассказал все данные своей банковской карты. После чего мошенник и его приятели еще и оформили на свою жертву кредиты на 490 тысяч рублей.

- Всего 4 февраля в Воронежской области зарегистрировали 11 случаев мошенничеств. В четырех из них аферисты получил доступ к карте своих жертв, в оставшихся случаях совершали махинации под предлогом продажи товаров. Доверчивые люди лишились около миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по ч.3 статье 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы) и по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет), - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские напоминают: не доверяйте звонкам незнакомцам, предлагающим сомнительные финансовые операции. Если забеспокоились после полученной от них информации, проверьте ее в банке, где храните сбережения.