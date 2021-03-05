Коронавирус на утро 5 марта: Воронежская область – пятая по зараженным и четвертая по смертям в России

С масками расставаться пока нельзя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На сайте федерального штаба по противодействию коронавирусу выложили статистику, отражающую ситуацию с COVID-19 в России. Воронежская область на фоне других регионов продолжает выглядеть, мягко говоря, не очень хорошо.

Вроде бы снова снизилось число зараженных за сутки – теперь их 279. И все равно наша область по-прежнему по этому показателю замыкает пятерку самых неблагополучных регионов России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. С начала эпидемии COVID-19 диагностировали уже у 69 299 жителей Воронежской области.

А вот по выздоровевшим наш регион в пятерку лучших не входит. Воронежская область с 340 выздоровевшими только на шестом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Нижегородской и Иркутской областей. Всего справились с COVID-19 уже 63 335 наших земляков.

По данным федерального штаба, 4 марта в Воронежской области умерли от коронавируса 18 человек. Это четвертое место в России. Хуже дела обстоят только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Получается, среди провинциальных наш регион по самому страшному показателю вообще на первом месте. Что не может не тревожить. А у регионального штаба данные еще более жуткие - 22 умерших. Всего COVID-19 унес жизни уже 2 376 жителей Воронежской области.

В то же время первую часть вакцины получили уже больше 100 тысяч жителей Воронежской области, вторую – почти 49 тысяч, то есть, примерно половина из них. Власти надеются, что дальнейший охват прививками людей позволит справиться с эпидемией.