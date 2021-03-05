На воронежской телебашне к 8 марта зажгутся алые сердца и распустятся цветы

На телебашне также появится большая открытка «8 марта» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 8 марта подготовили праздничную архитектурную подсветку воронежской телебашни. Для светового поздравления милых дам с Международным женским днем используют все 4480 пиксельных светильников и 12 прожекторов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Во время светового шоу зажгутся алые сердца, будут распускаться цветы, а также появится большая открытка «8 марта». Увидеть яркие весенние краски на телебашне можно будет соответственно 8 марта с 20:00 до 23:00. Время работы динамической подсветки изменили в связи с увеличением продолжительности светового дня.