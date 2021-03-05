Нововоронежская АЭС обеспечила более 737 млн рублей дополнительной выручки в феврале 2021 года

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При этом потребителям энергосистемы Центра России было передано более 2,382 млрд кВтч электроэнергии.

Плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перевыполнено на 3%.

Объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за первые два месяца 2021 года, составил свыше 5 млрд кВтч.

Интересный факт: с учётом среднесуточной выработки, электроэнергии, произведённой Нововоронежской АЭС за 10 суток, хватит, чтобы сутки снабжать электричеством целую Южно-Африканскую республику. По данным экспертов, ЮАР сегодня является лидером потребления электроэнергии среди стран Африки, её годовой объём энергопотребления в среднем равен 209 млрд кВтч.

«Выработка Нововоронежской АЭС за февраль 2021 года составила 14,5% от выработки всех АЭС России», - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки № № 4, 5, 6 и 7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС