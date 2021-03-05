В Воронеже может пройти российско-французский форум

Воронежские чиновники надеются на визит гостей из Франции. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 4 марта губернатор Александр Гусев провел переговоры в видеоформате с Президентом Международной комиссии MEDEF Шампань Арденны, советником Франции по внешнеэкономическим вопросам Филиппом Вербером.

Александр Гусев обсудил с Филиппом \Вербером возможные направления развития сотрудничества между Воронежской областью и Францией. В частности, в таких сферах деятельности, как энергосбережение, охрана окружающей среды, переработка отходов, регенерация загрязненного воздуха.

Также затронули тему вероятной реализации проекта ECOBOX. А точнее, возможные варианты внедрения в его рамках в Воронеже системы сбора и переработки пластика, стекла и алюминия.

Кроме того, говорили о возможности организации в 2021 году российско-французского форума в Воронеже. Александр Гусев поддержал эту идею.

- Безусловно, еще посоветуемся с нашими коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии России. Нам необходимо выбрать правильную тематику. Было бы интересно все, что касается обращения с отходами, восстановления водных ресурсов, новых технологий очистки сточных вод, - заявил глава области.