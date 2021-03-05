В феврале по программе «сельской ипотеки» зарегистрировали жилье воронежских 88 семей

Программа «сельская ипотека» установила в Воронежской области рекорд. К 568-и уже зарегистрированным сделкам за самый короткий месяц этого года прибавилось еще 88. Таким образом за весь период действия программы зарегистрировано 656 сделок на жилье в сёлах. При этом наибольшее количество объектов приобретено по договорам купли-продажи.

- Что касается условий, то с начала года изменилось лишь несколько требований, – отметила руководитель Управления Елена Перегудова. - В рамках программы запретили покупать жилье в домах выше 5 этажей, а материнский капитал разрешено использовать для оплаты первоначального взноса. К важным изменениям также относится необходимость зарегистрироваться по месту жительства в приобретаемом жилье в срок до 180 дней после оформления права собственности на эту недвижимость и сообщить об этом банку. Если не представить документы в установленный срок, кредитная организация имеет право повысить ставку. Кроме того, банк также сможет поднять ставку по кредиту, если ипотечный займ выдавался на строительство дома, а процесс не был завершен в срок до 24 месяцев»,

В рамках программы льготной ипотеки в феврале было заключено 685 договоров долевого участия в строительстве, 62 договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и 77 прав собственности на основании договора купли-продажи. Всего за время действия программы воспользовались данной господдержкой 7846 граждан.