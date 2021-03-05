В Воронеже с 5 по 8 марта на вокзалах женщинам будут дарить цветы и шоколад

Железнодорожники будут удивлять женщин подарками четыре дня. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На вокзалах Воронежа с 5 по 8 марта будут поздравлять женщин, для них выступят творческие коллективы. Прекрасным дамам в поездах дальнего следования будут дарить цветы и шоколад. Для них также организуют специальные радиопередачи. На некоторых вокзалах установят праздничные фотозоны, организуют мини-выставки с тематическими детскими рисунками и мастер-классы.

8 марта на вокзалах Воронеж-1 и Воронеж Южный поздравят женщин, которым приходится работать в праздничные дни.