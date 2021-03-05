Под Воронежем пройдет главная битва между раздетыми и одетыми лыжниками

На "Голом спуске", как всегда, будет на что полюбоваться. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В воскресенье, 7 марта в спортивно-развлекательном комплексе «Эволюция Костенки» в одноименном селе Хохольского района состоится флешмоб «Голый Спуск 2021». По склонам будут спускаться лыжники, одетые только в шорты и купальники. Ну в крайнем случае самые нестойкие к морозам – в футболках.

Организаторы обещают цветной дым, много музыки, необычные костюмы участников. А еще в 2021 году они готовят сюрприз – главную битву раздетых и одетых лыжников. Как она пройдет, не раскрывают.

Начнется это яркое шоу в 12.00.