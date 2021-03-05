Нефинансовый бизнес Сбера за год получил прибыль до налогообложения в 8,6 миллиарда рублей

Сбер все больше становится технологической компанией. По итогам 2020 года нефинансовый бизнес экосистемы получил прибыль до налогообложения в 8,6 миллиарда рублей. Это следует из отчетности группы. Примечательно, что еще годом ранее фиксировался убыток в 1,5 миллиарда.

Последние несколько лет ПАО Сбербанк выстраивает экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей: электронная коммерция, сервисы в сфере транспорты и еды, развлечения, здоровье, мобильная сотовая связь, «гаджеты», поиск работы, сервисы В2В, подбор и сопровождение сделок с недвижимостью. Группа охватывает и ряд иных сфер.

В целом выручка этого сегмента бизнеса группы выросла за прошедший год в 2,7 раза - до 71,4 миллиарда рублей. Стоимость активов также резко выросла в 3,5 раза - до 136,6 миллиарда.

Также Сбер в 2020 году нарастил на треть прибыль до налогообложения своего платежного бизнеса - до 204,9 миллиарда рублей.