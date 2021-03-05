В Воронежской области сгорели жилой дом и два автомобиля

В Панинском районе пожар тушили почти час. Фото с места ЧП. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 4 марта, около часа дня на 530 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе загорелась «десятка». Машину (точнее, то немногое, что от нее осталось) потушили в 13.35. «Десятка» восстановлению не подлежит.

В тот же день около пяти часов вечера в селе Александровка Павловского района на улице Ленинской вспыхнул сарай 6х3 метра, в котором стояла «шестерка». Сгорел кузов машины, а также вся надворная постройка. С огнем пожарные справились в 17.24.

В селе Александровка от машины и сарая почти ничего не осталось. Фото с места пожара. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

А в пятницу, 5 марта, в 00.12 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Новохреновое Панинского района. Там на улице Школьной сгорел жилой дом 5х10 метров. С огнем окончательно справились в 01.11.

По оперативным данным, на всех этих трех пожарах пострадавших не было.