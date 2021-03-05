Синоптики рассказали о погоде в Воронеже на выходные и на 8 марта

8 марта будет достаточно холодным. Поэтому сердца женщин нужно будет как следует согреть цветами. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Воронежские метеорологи поделились прогнозом погоды на ближайшие дни. Предстоящие выходные и 8 марта обещают быть достаточно холодными.

- 5 марта в последний раз на этой неделе столбик термометра будет подниматься выше нуля и днем, и ночью, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Затем на погоду будет влиять циклон с центром в районе Южного Урала, который затянет в нашу область холодные воздушные массы с севера. В результате ночью температура на выходных опустится ниже нуля. Впрочем, сильных холодов уже ожидать не приходится. Разве что в ночь на 9 марта столбик термометра может упасть до -10 градусов. Днем же температура в ближайшие выходные, а также 8 марта будет держаться либо около нуля, либо чуть выше или ниже. Такая погода, ориентировочно, продлится до конца следующей недели.

В пятницу, 5 марта, днем температура поднимется до +3, возможен небольшой дождь.

Ночью в субботу, 6 марта, ветер сменится на северный. Будет пасмурно при -3 градусах. Днем потеплеет до нуля. При этом ветер усилится, его порывы могут достигать 13 м/c.

В ночь на воскресенье, 7 марта, подует теперь уже юго-западный ветер. При пасмурной погоде температура опустится до -7 градусов. Днем ветер еще больше усилится, синоптики обещают порывы до 18 м/c. При сохранении облачной погоды потеплеет до +2.

Ночью в понедельник, 8 марта, ветер сменится на западный. Он будет уже чуть менее сильным – до 17 м/c. Пойдет небольшой снег, столбик термометра будет держаться в районе -2 градусов. Днем продолжится слабый снег и потеплеет до +1 градуса.

В ночь на вторник, 9 марта, подует северо-западный ветер, но уже не такой сильной, как двое суток до этого. Он принесет с собой пасмурную погоду и похолодание до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -4, солнце временами будут выглядывать из-за облаков.