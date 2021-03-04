Фасад университета в центре Воронежа планируют выкрасить в черный цвет и повесить панели со стрит-артом

Так может выглядеть корпус вуза Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

После реставрации фасад одного из корпусов Воронежского госуниверситета инженерных технологий (ВГУИТ) в центре города планируют выкрасить в черный цвет. На время капитального ремонта здание также может быть декорировано сеткой, на которой смонтируют панели с изображением стрит-арта различных мастеров. Их можно будет менять в зависимости от задумки.

Работы могут быть выполнены в различных цветовых и графических решениях. После проведения реконструкции баннеры демонтируют, но само здание по задумке художников в итоге должно остаться черным. Прилегающую зеленую зону оформят многолетними растениями.

Так может выглядеть корпус вуза Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

На базе вуза также планируется проводить фестиваль паблик-арта и современного искусства «Техно». Во ВГУИТ могут экспонировать работы современных художников, «разбросанные» как в здании, так и на территории. Кураторами проекта выступят местные художники Ян Посадский и Михаил Гудвин.

-Сейчас ищем спонсоров проекта и, если он найдет поддержку и у них, и у администрации города, в ближайшее время начнется его проработка, - отметил ректор ВГУИТ Василий Попов.

Мэр Вадим Кстенин поддержал идею проведения паблик-арт фестиваля, но для него будут искать «правильные» локации, чтобы «не задевать чувства людей», которые не поддерживают такую форму искусства.

Что же касается оформления здания в центре города, то оно очень жестко регламентировано. Оценивать идею предстоит специалистам. Также будет проведен опросов в соцсетях на эту тему.