Воронежцев научат делать букеты из шерсти

В преддверии 8 марта художественный музей имени Крамского приглашает воронежцев на два мастер-класса, на которых можно сделать подарки своими руками.

6 марта пройдет занятие «Букет для мамы», на котором участники (кто только делает первые шаги в живописи, так и более опытные юные художники) создадут декоративный натюрморт с помощью гуаши под руководством художницы Ольги Ремез. Начало в 12.00.

7 марта состоится мастер-класс «Брошь - цветок из шерсти». Под руководством мастера Людмилы Каширских участники сделают украшения в технике мокрого валяния. Эта разновидность творчества может подойти даже тем, кто не обладает специальными навыками. Добавляя декоративные волокна и разные цвета шерсти, можно получить неповторимый цветок. Начало в 12.00.