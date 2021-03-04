Воронежская филармония подготовила серию праздничных концертов к 8 марта

Воронежская филармония подготовила концерты для прекрасных дам к Женскому дню.

5 марта «Весеннее настроение» подарят зрительницам прославленные «Воронежские девчата».

6 марта Воронежский академический симфонический оркестр, дирижер Игорь Вербицкий и ведущие солисты оперной труппы Воронежского театра оперы и балета Оксана Шапошникова (сопрано) и Евгений Белов (тенор) представят гала-концерт «Оперетта - любовь моя!». Прозвучит музыка Штрауса, Кальмана, Легара, Стрельникова и других мастеров жанра оперетты.

7 марта Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под руководством Виктора Шорина приглашают на программу «Дорогие, любимые, единственные…».

8 марта концертом Mon amour с изысканным французским шармом поздравит любимых Мужской хор ART’o’dox.

Начало концертов в 18.00.