В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть бабушку с внуком, получил 10 лет колонии

4 марта Павловский райсуд отправил на 10 лет в колонию общего режима виновника ДТП, в котором двое погибли и двое получили тяжелые травмы.

Авария произошла 8 марта 2020 года. 29-летний водитель «ВАЗ-21110» в селе Воронцовка сбил четверых пешеходов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался на высокой скорости, не справился с управлением, врезался в бордюр бетонного ограждения моста и выехал на обочину, где сбил четверых человек.

В результате ДТП 59-летняя женщина и ее 9-летний внук погибли, а 30-летняя женщина и ее 15-летний сын получили травы, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью.

- Подсудимый говорил, что выпил уже после ДТП, в связи с переживанием случившегося. Наезд на пешеходов он объяснял попаданием колеса автомобиля в выбоину на дороге и разгерметизацией покрышек. Однако, гособвинитель прокуратуры района, лично выезжавший на место происшествия, привел неопровержимые доказательства, уличающие мужчину во лжи, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

Суд не только отправил виновника ДТП 10 лет в колонию общего режима, но и взыскал с него 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшим.