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В Воронеже на строительство дороги от проспекта Патриотов до Гардарики выделяют около 177 млн рублей

До 29 марта принимают заявки от подрядчиков на торги
Ярослав ИВАНОВ
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Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства объявила торги на поиск подрядчика по строительству автодороги от проспекта Патриотов в направлении микрорайона "Гардарика". Начальная (максимальная) цена контракта (в ходе торгов ее рассчитывают снизить) - 177,7 млн рублей. Заявки принимаются до 29 марта.

Предполагается, что магистраль протяженностью почти три километра пройдет от улицы Тепличной мимо микрорайона «Гардарика» с выходом на проспект в районе строительного гипермаркета. По условиям контракта, подрядчик должен построить дорогу за шесть месяцев с момента заключения договора.

Магистраль должна стать альтернативным выездом из Тенистого и разгрузить движение, где на перекрестке с Тепличной автомобилисты подолгу стоят в заторах.