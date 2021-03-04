На Платоновскую премию выдвинули четырех кандидатов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 марта в Воронеже прошло заседание Совета по присуждению Платоновской премии, в ходе которого определили кандидатов на награду 2021 года. В этом сезоне на престижную премию, которая в денежном выражении составляет один миллион рублей, претендуют четыре номинанта - дирижер, композитор и два писателя. Имя лауреата члены совета назовут в апреле.

Платоновскую премию в области литературы и искусства вручают на Платоновфесте с 2011 года. За десять лет существования форума искусств награду уже получили писатели Борис Екимов, Андрей Битов, Алексей Иванов, дирижер Михаил Плетнев, мультипликатор Александр Петров, театральный художник Эдуард Кочергин, кинорежиссер Александр Сокуров, театральные режиссеры Лев Додин, Анатолий Васильев, актриса Алла Демидова, а также худрук Платоновфеста Михаил Бычков.