В Воронеже на шесть часов запретят парковку возле памятника ВДВ

Запрет на парковку связан с возложением венков и цветов к памятнику. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии сообщили о запрете парковки в пятницу, 5 марта, с 6.00 до 12.00 на участках улиц Генерала Лизюкова и 60 Армии, прилегающих к парку «Победы». В это время будут возлагать венки и цветы к памятнику «Воронеж – Родина ВДВ». С чем связана эта церемония, неясно. Возможно, с датой смерти основателя этого рода войск Василия Маргелова, он умер 4 марта 1990 года.

Напомним, до 20.00 5 марта нельзя проехать по участку улицы Волго-Донской. Там проводят ремонт теплотрассы. А с 4 марта часть дороги по проезду от улицы Таранченко к улице Сиреневая вдоль Никольского храма стала односторонней.