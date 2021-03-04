СМИ: В Воронеже задержали вице-спикера гордумы

фото: gorduma-voronezh.ru

4 марта в Воронеже задержали первого заместителя председателя городской думы Александра Провоторова, об этом сообщил «КоммерсантЪ-Черноземье». По данным издания, у вице-спикера прошли обыски, в данный момент депутата допрашивают следователи.

Предположительно, интерес правоохранителей к Александру Провоторову возник в связи с уголовным делом другого высокопоставленного фигуранта - бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина, подозреваемого в мошенничестве в ходе выборной кампании 2020 года.

«Комсомолка» узнает подробности у правоохранителей.