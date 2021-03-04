В райцентре Воронежской области юноша может сесть на пять лет за то, что побил «Субару»

В Борисоглебском городском суде рассмотрят уголовное дело 20-летнего парня. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

По данным следствия, в начале ноября 2020 года ночью юноша, будучи сильно пьяным, в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска набросился на автомобиль «Субару Импреза». Он нанес несколько ударов по задней части машины. Зачем это сделал, молодой человек потом даже толком не мог объяснить. Между тем экспертиза показала, что автомобилю нанесен значительный ущерб. На сумму 59 842 рубля.

Юноше теперь грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо даже лишение свободы на тот же срок.