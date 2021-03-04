В Воронежской области будут судить водителя фуры, устроившего ДТП, в котором погиб водитель фургона

Передают в суд дело 54-летнего жителя Грибановского района, по вине которого в ДТП погиб водитель фургона в Новохоперском районе.

Авария произошла 24 ноября 2020 года около 10 часов утра. Водитель технически исправного «Вольво FH-Tрак» с полуприцепом, полным щебня, следовал со стороны Елань-Колено в направлении села Ярки. Шофер допустил занос, как утверждают следователи, проявив преступную небрежность, в результате чего потерял контроль над управлением грузовиком и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении ГАЗ-172412.

В результате ДТП 44-летний водитель фургона от полученных травм скончался на месте аварии.