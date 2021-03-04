В феврале почти 500 воронежцев оформили недвижимость в других регионах, не выезжая на место

Воронежцы стали активнее пользоваться возможностью оформить недвижимость в других регионах, не покидая своего города. С января 2021 года во всех офисах МФЦ области (а это 828) окон доступна услуга по регистрации на основе экстерриториального принципа. .

- До этого приём был возможен только в одном месте – в офисе Кадастровой палаты на улице Солнечной, - отметили в управлении Росреестра по Воронежской области. - Такое нововведение, судя по всему, пришлось по душе воронежцам, ведь только в феврале в Управление Росреестра по Воронежской области через МФЦ поступило 447 заявлений по экстерриториальному принципу – это порядка 20 обращений в день.

В Росреестре напомнили, что запись доступна на сайте mydocuments36.ru; по номеру: 8 (473) 226-99-99 и через приложение «Мои Документы. Онлайн».